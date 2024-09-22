شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيض المائدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 150 جنيها للطبق ، كما ضخت الوزارة منتجات اللحوم اللحوم والدواجن وكافة السلع الغذائية بالمنافذ في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية .

واتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع وزارة الزراعة ومنتجي البيض على طرح طبق بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ومنتجات البيض.