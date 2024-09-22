الارشيف / أخبار مصر

استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية وفروع الشركات التابعة.

- الطماطم 30.5 جنيه

- البصل 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 33.5 جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 17.5 جنيه .

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها

- ‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5 جنيه

- الموز البلدي بـ 25 جنيها

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements