شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل سفينة قادمة من روسيا تحمل 27500 طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة ، منها السفينة ( ASOMATOS ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 170 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26746 طن تشمل : 5500 طن يوريا و 610 طن سماد و 1499 طن اسمنت و 11437 طن كلينكر و 7700 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43394 طن تشمل : 12784 طن حديد و 1600 طن خردة و 6927 طن قمح و 583 طن خشب زان و 21500 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1051 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 618 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4147 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 98535 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 214431 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1326 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، و عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4852 حركة .