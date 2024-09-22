شكرا لقرائتكم خبر عن همة ونشاط فى مدرسة العياط الابتدائية مع انطلاق العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أجواء مبهجة، استقبلت مدرسة العياط الابتدائية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

يأتي ذلك وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والخاص بمواعيد حضور الصفوف المختلفة المدارس في أول أسبوع دراسة لتخفيف الكثافات مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

ووفقًا للجدول حضر، اليوم الأحد، للمدارس طلاب الصفوف (KG2، والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي)، مع انتظام حضور طلاب الصفين KG1، والأول الابتدائي.

وحرص التلاميذ على ارتداء الزى المدرسى، والحضور مبكرًا رفقة أولياء أمورهم لحضور مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية، وترديد النشيد الوطنى وأداء تحية العلم والانتظام في الفصول الدراسية.

واستعدت المدرسة لدخول العام الدراسى الجديد، بتنظيف الفصول والإعلان عن قوائم الفصول الدراسية بأسماء الطلاب، وتجهيز الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد، وذلك تنفيذًا لتعليمات عبد التواب علي أمين مدير إدارة العياط التعليمية، وهاني طلعت علام وكيل إدارة العياط التعليمية.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة، موضحة أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الجارى وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.



انتظام الدراسة



المدارس الابتدائية



الطلاب فى الفصول



انتظام الدراسة



انتظام العملية التعليمية



طالبات المدرسة الابتدائية بالعياط



انتظام العملية التعليمية



الطلاب فى الفصول



طلاب المدارس الابتدائية



الشرح داخل الفصول



طلاب المدارس



الطلاب داخل الفصول



المدرسون فى فناء المدرسة