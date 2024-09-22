شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: بدء الدراسة فى 78 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى 22 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء العام الدراسي 2025/2024 بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية 21/9/2024 ، حيث تم استقبال الطلاب الجدد لهذا العام في 78 مدرسة في 22 محافظة في تخصصات تخدم مهن المستقبل ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمراقبة والإنذار والفنون الرقمية والبرمجيات والاتصالات واللوجستيات وميكاترونيات والبتروكيماويات والحفاظ على التراث وصناعة الحلى والمجوهرات وصيانة معدات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية وتخصصات تكنولوجيا الخدمات المالية.

الجدير بالذكر انه تقدم للالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام أكثر من 39 ألف طالب وطالبة ، وتم إجراء اختبارات ومقابلات لهم لاختيار ما يقرب من 8 ألاف طالب وطالبة، كما تحرص الوزارة على عقد شراكات وبرتوكولات مع هيئات ومؤسسات تعليمية دولية لاعتماد الخريجين وفق المعايير الدولية لكى يصبح خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية مؤهلين لسوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، كما يتم تطوير المناهج بها وفق منهجية الجدارات واحتياجات سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الصناعين وشركاء التنمية والهيئات الدولية المتخصصة لربط الخرجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل وفق معايير دولية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق والتدريس والتدريب، كما انها تقوم عـلى الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القطاع الخاص مع وجود شريك دولي ؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمصر، ويحصل خريج هذه المدارس على شهادة التكنولوجيا التطبيقية ذات الجودة العالمية، بالإضافة إلى شهادة في الجدارات التخصصية ، وتهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى:

- تطبيق المعايير الدولية في التدريس الحديث، والتقييم، والمناهج التعليمية.

- توفـير بـيـئـة تعليمية متميزة للطالب والمعلم بالمدرسة او مواقع التدريب العملي.

- إعداد خـريـجيـن مـؤهـلـيـن لـلـعـمـل بـالسـوق المحلى، والدولي وإنشـاء التخصصات التقنية الحديثة المـواكبـة مع السـوق العالمي.

- اختيار أفضل معلمين والعمل على توفير التدريبات اللازمة لهم وفق أحدث النظم والمعاييـر الدولية.



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طابور الصباح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية