أخبار مصر.. المجمعات الاستهلاكية تطرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح ليظهر مدى تأثير حركة سعر الذهب العالمي على السعر المحلي، حيث يعد ارتباط السعرين مؤخراً هو المحرك الأول لسعر الذهب المحلي، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتراجع الطلب المحلي.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 بنسبة 1.6% ليربح 55 جنيها لكل جرام، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3540 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3485 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.