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القاهرة الإخبارية: الطائرات الإسرائيلية المسيرة تدخل أجواء الجنوب اللبنانى

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم

الأحد، 22 سبتمبر 2024 12:24 م

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الطائرات الإسرائيلية المسيرة تدخل أجواء الجنوب اللبناني.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أنّ 60 غارة إسرائيلية استهدفت قرى قضاء النبطية جنوبي البلاد منذ فجر اليوم.

وذكرت مراسلة القناة، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة المنارة شمال إسرائيل بعد تسلل طائرة مسيرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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