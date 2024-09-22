شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعات الاستهلاكية تبدأ طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق بجانب توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ والشركات التابعة للوزارة، كما تحرص الوزارة على توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة ومنتجي البيض على طرح طبق بيض المائدة بسعر 150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد عقد عدة اجتماعات مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبعض منتجي بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة.