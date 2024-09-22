شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رسمى يكشف: المساحة المُنزرعة بالقمح 2023/24 بلغت 3,25 مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الفني النهائي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح موسم 2023/2024 أن المساحة المُنزرعة بالقمح 3,25 مليون فدان وأنتجت 9,4 مليون طن بمتوسط إنتاجية 19,3 أردب للفدان .

أوضح التقرير أن من أهم نتائج الحملة زيادة متوسط الإنتاجية الفدانية بالحقول الإرشادية ليصل إلي 24 أردبا للفدان مقارنة بحقول الجوار التي تنتج 20 أردبا للفدان، بالإضافة إلى نشر زراعة الأصناف الحديثة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض والمتحملة للظروف البيئية المعاكسة وتوعية المزارعين بأهمية استخدام الأصناف الحديثة في عملية الزراعة والأصناف هي : (مصر 3، سخا 95 ، سدس 14، جيزة 171 ، بنى سويف 5، بنى سويف 7) والتوعية بأهمية الزراعة على مصاطب ودورها الهام في توفير كمية التقاوي وكمية مياه الري مما أدى إلى زيادة المساحات المنزرعة بالمصاطب من 105 ألف فدان في بداية الحملة حتى بلغت حوالى 500 ألف فدان موسم 2023/2024.

كما تم استغلال المزارع السمكية كإحدى وسائل التوسع الأفقي حيث وصلت 270 فدان مضافة إلى المساحة الفعلية المنزرعة قمح مساهمة في التوسع الأفقي مع توفير كمية التقاوي للفدان وكمية مياه الري أيضا من خلال التطبيق الإلكتروني " أحمي قمحك " والذي أنتجه مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا والذي من خلاله يتم التنبؤ بالظروف الجوية لمدة أسبوع وكذلك التوعية والتنبؤ بالأمراض التي تصيب محصول القمح .

وأثنى التقرير على دعم المشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الإرشادية علي إنجازات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح و ضرورة التوسع في الأنشطة الإرشادية المُقدمة للمزارعين والعمل علي زيادة إنتاجهم من هذا المحصول الاستراتيجي الهام لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري .