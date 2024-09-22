شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: نفذنا سلسلة هجمات على جنوب لبنان وقصفنا عشرات الأهداف لحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال إننا نفذنا سلسلة من الهجمات على جنوب لبنان وقصفنا عشرات الأهداف في عدة مناطق بما فيها منصات إطلاق ومنشآت عسكرية لحزب الله، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.