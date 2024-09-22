شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بشمال الوجه البحرى متفاوتة الشدة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع أول أيام فصل الخريف تتساقط الأمطار على طول السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى تكون متفاوتة الشدة.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إنه من المتوقع أن تستمر خلال اليوم على فترات متقطعة، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهره الكبرى 27 درجة مئوية والأجواء مستقرة.

وكانت كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، أول أيام فصل الخريف فلكيًا على جمهورية مصر العربية، ويتزامن معه انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتصل العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وقالت إن الرياح تنشط اليوم على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد)، وتصل سرعة الرياح ( 40-50 )كم /ساعة ويرتفع الموج إلى (2-2.5) م.

وأشارت إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، وقد يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.