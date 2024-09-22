شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق طابور الصباح داخل مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انطلق، قبل قليل، طابور الصباح بساحة مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، وذلك ثاني أيام الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وشهدت المدرسة حضورًا مرتفعًا من طالبات الصفين الأول الإعدادي، والأول الثانوي، وشهدن طابور الصباح والإذاعة المدرسية وترديد النشيد الوطنى وتحية العلم، والانتظام في حصصهم الدراسية.

ووفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الخاص بمواعيد دخول المدارس للصفوف المختلفة بأول أسبوع دراسة، يكون اليوم الأحد أول يوم دراسي لطلاب صفوف (KG2، والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي)، وينتظم طلاب الصفين KG1 و والأول الابتدائي في صفوفهم لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفصل الدراسي الأول يبدأ من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.



الطالبات بالمدرسة



الطالبات فى طابور الصباح



انتظام الطالبات فى المدرسة



حضور الطالبات



حضور مرتفع للطالبات



طابور الصباح