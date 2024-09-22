شكرا لقرائتكم خبر عن عميد ألسن عين شمس تستقبل سفير البرتغال والمستشارة الثقافية للسفارة والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، سفير البرتغال السفير روي تيرينو والمستشارة الثقافية للسفارة دكتورة ايرما جونثالث والدكتور جواكين راموس ممثلا عن معهد كامويش؛ وهو من أكبر معاهد اللغات بالبرتغال ومن أكبر الداعمين الأكاديميين لقسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن وفقا للاتفاقية الثلاثية الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة بورتو ومعهد كامويش، بحضور رئيسة قسم اللغة البرتغالية الدكتورة ريهام عزت.

فى بداية اللقاء، قدمت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، تعريفا مفصلا عن جامعة عين شمس وما تحققه من تقدم وإنجازات فى الآونة الأخيرة وكذلك قدمت تعريفا بتاريخ كلية الألسن وأقسامها والبرامج المتاحة بها وكذلك البرامج الأكاديمية الدولية واتفاقيات التعاون والتبادل مع عدد من الجامعات فى مختلف دول العالم.

كما ذكرت عدد البرامج التى حصلت على الاعتماد البرامجى فى الآونة الأخيرة ومدى أهمية هذه الخطوة وتأثيرها من الناحية الأكاديمية على كلية الألسن.

وقد تخلل اللقاء عرض تقديمى قامت به الدكتورة ريهام عزت، رئيس قسم اللغة البرتغالية حول انجازات قسم اللغة البرتغالية منذ افتتاحه فى العام الأكاديمى 2019-2020 والأنشطة الطلابية التى يقوم بها القسم تحت اشراف القائمين بالتدريس فيه وعلى رأسهم المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال د/ ايرما جونثالث وأيضا تناول العرض مجالات وفرص العمل التى يقوم الطلاب فيها بأداء التدريب الميدانى ومدته 60 ساعة خلال فترة دراستهم والأنشطة التطوعية التى يساهم فيها الطلاب فى الندوات والمؤتمرات الرسمية وكذلك الأداء المشرف لطلاب القسم فى هذه الأنشطة بالاضافة الى ما يحرزه الطلاب من نتائج متميزة فى المنح الدراسية التى تتاح لهم من خلال معهد كامويش للدراسة فى جامعات البرتغال المختلفة.

و دار النقاش حول تجديد الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة بورتو ومعهد كامويش وامكانية البدء فى خطوات لافتتاح برنامج للدراسات العليا خاص بقسم اللغة البرتغالية استكمالا لمسيرة كلية الألسن بالتعاون مع الجانب البرتغالى فى نشر اللغة البرتغالية وثقافتها.

وفى ختام اللقاء قامت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، بمرافقة الزوار فى جولة تفقدية لقاعات البرامج المعتمدة والمقر الجديد لمعهد كونفوشيوس الصينى بكلية الألسن حيث أبدوا اعجابهم الشديد بما شاهدوه من بنية تحتية متميزة ومتطورة.