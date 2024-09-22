استحداث منظومة تكنولوجية متطورة لإستخراج التصاريح الجمركية المميكنة

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تيسيراً على المواطنين، واصلت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتستحدث منظومة تكنولوجية متطورة لإستخراج التصاريح الجمركية المميكنة بالإدارة العامة لأمن الموانىء، وذلك إستكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

طورت الإدارة العامة لأمن الموانىء بقطاع أمن المنافذ خدمات إستخراج التصاريح الجمركية من خلال إستخدام آليات وتقنيات حديثة، وفى هذا الإطار فقد تم إستحداث منظومة تكنولوجية متطورة لإستخراج التصاريح الجمركية المميكنة لكافة المواطنين والشركات الراغبين فى دخول الدوائر الجمركية التابعة للإدارة العامة لأمن الموانىء.



وتستهدف تلك المنظومة حماية المحررات الرسمية عن طريق التشفير وإستخدام علامات مائية وأخرى ممغنطة لمنع التلاعب والتزوير بها.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

المنظومة الجديدة

استحداث منظومة تكنولوجية متطورة