شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: صيانة آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:16 ص

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية، أهمية دراسة الطلبات المقدمة بشأن تخصيص قطعة أراض أملاك الرى لإقامة مجمع خدمات لخدمة الأهالي، وموقف تسليم الآبار الجوفيه الحكومية لروابط مستخدمى المياه لتولى مسئولية التشغيل والصيانة، ومناقشة عدد من شكاوى الأهالى فيما يخص عدد من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد.

ووجه سويلم، أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة فيما يخص تخصيص قطعة أرض أملاك الوزارة لتنفيذ مشروع لخدمة الأهالى طبقا لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك، وصيانة آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد واستخدام الطاقة الشمسية لإمداد هذه الآبار بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها.