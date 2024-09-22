شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الأورمان بالجيزة تخصص فقرة بالإذاعة المدرسية عن المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت صباح اليوم الأحد، الدراسة بـ العام الدراسي الجديد 2024/2025 في محافظة الجيزة لطلاب وطالبات صفوف (KG2، والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).

يأتي ذلك وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الخاص بمواعيد دخول المدارس للصفوف المختلفة بأول أسبوع دراسة.

ورصد ”الخليج 365”، طابور الصباح من مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية للبنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، إذ تناولت إحدى فقراتها الحديث عن المشروعات القومية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة حددت مواعيد دخول المراحل التعليمية في الأسبوع الأول للدراسة للعام 2024 / 2025، وذلك لتنظيم عملية الدخول وتخفيف الكثافات مع بدء الدراسة، مع مراعاة انتظام الصفوف الدراسية تباعًا، وذلك على النحو التالي:

- السبت 21/9/2024: يحضر صفوف KG1، والأول الابتدائي.

- الأحد 22/9/2024: يحضر صفوف KG2، والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي، مع انتظام حضور الصفين KG1، والأول الابتدائي.

- الإثنين 23/9/2024: يحضر صفوف الثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي، مع انتظلم حضور الصفوف (KG1، KG2، والأول والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).

- الثلاثاء 24/9/2024: يحضر صفوف الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي، مع انتظام حضور الصفوف (KG1، KG2، والأول والثاني والثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).

- الأربعاء 25/9/2024: يحضر صفوف الخامس الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي، مع انتظام حضور الصفوف (KG1، KG2، والأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي).

- الخميس 26/9/2024، يحضر صفوف السادس الابتدائي، والثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، مع انتظام حضور جميع الصفوف.



تنظيم طابور الصباح



طابور الصباح