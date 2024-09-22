شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تزرع العنب أعلى سطح منزلك بخطوات بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

زراعة العنب فوق سطح المنزل تقلل درجة الحرارة بمعدل 7 درجات مئوية عن الحرارة العادية حيث يمنع ذلك سقوط أشعة الشمس بطريقة مباشرة على المنزل خلال فصل الصيف، كما أنه زراعة واحد متر مربع مساحة خضراء يكفي احتياجات الفرد من الأكسجين طوال العام، وكذلك يعطي ظلا وحماية وخصوصية للسطح، مما يعنى الحرية والاستمتاع بالجلوس على السطح، بالإضافة إلى أنه بزراعة العنب فوق سطح المنزل يوفر لك ثمار العنب العضوية أورجانك الخالي من الكيماويات فضلا عن ورق العنب.

‎1- تجهيز برميل بلاستيك وثقبه من أسفل لتصريف الماء الزايد.

‎2- تحضير طمى زراعى ورمال "يتم غسلها جيدًا من الأملاح "ويتم خلطهما بحيث تكون ‫نصف‬ الكمية رمل والنصف الآخر طمى.

‎3- يتم إحضار حوالي 4 كيلو فضلات طيور وحمام كسماد عضوي لتغذية النبات.

‎4- يتم خلط كل المكونات ووضعها فى البرميل.

‎5- شراء شتلة عنب من أي مشتل فاكهة موثوق به أو من المنشآت التابعة لوزارة الزراعة و مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة أو كليات الزراعة.

‎6- يتم عمل حفرة فى البرميل وإزالة الكيس المغلف لشتلة العنب ووضعها برفق فى البرميل.

‎7- يتم الرى مرتين يوميا فى الصباح الباكر وآخر النهار صيفًا وكل يومين شتاءً.

‎8- عندنا تنمو الشجرة يتم صناعة تكعيبة "سلك مشدود على أعمدة بطول السطحين لينمو العنب عليها".