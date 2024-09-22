شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف التدخلات الخارجية فى شئون سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج مع المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة "جير بيدرسون" السبت، حيث تم بحث مسار التعاون بين مصر والأمم المتحدة على صعيد دعم التسوية السياسية في سوريا.

وأكد وزير الخارجية على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي، مبرزاً ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تعالج جميع تبعاتها، وتنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، وبما يضمن تحقيق سيادة سوريا وأمنها واستقرارها، وهزيمة كافة صور الإرهاب على أراضيها، وينهي التدخلات الخارجية في شئونها، ويعزز الملكية السورية للتسوية ومسار الحوار السوري / السوري، ويحل إشكاليات اللاجئين والنازحين، وغيرها، وبما ينسجم مع مرجعيات الحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

​​كما شهد اللقاء بحث الموقف الدولي من الأزمة والحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس على صعيد جهود دفع المسارات المختلفة للعملية السياسية وصولاً لتحقيق التسوية الشاملة، فضلاً عن تناول جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية وسوريا، والتي عقدت آخر اجتماعاتها على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 10 سبتمبر 2024، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة.