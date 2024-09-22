شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات نفذتها مصر فى دول حوض النيل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

نفذت مصر على مدار السنوات الماضية العديد من مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل لتوطيد علاقات التعاون الثنائى، من خلال بناء قدرات الكوادر فى الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من الوزارات والمؤسسات المصرية.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المشروعات التى تم تنفيذها فى دول حوض النيل:

1- تم إنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و180 بئر جوفى فى كينيا و12 محطة بالكونغو و10 آبار بالسودان و75 بئر فى اوغندا و60 بئر فى تنزانيا، وإنشاء 2 مرسى نهرى و4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و28 خزان أرضى فى اوغندا.

2- تم إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان.

3- تم انشاء معمل لتحليل نوعية المياه فى جنوب السودان.

4- تنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى اوغندا، ومشروع لـ مقاومة الحشائش المائية ببحر الغزال وبحر الجبل بجنوب السودان.

5- تنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية، وتوفير دورات تدريبية لـ1650 متدربا من 52 دولة إفريقية.