شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. توجيهات رئاسية لإنقاذ الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيهات الرئيس السيسي، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

توجيهات رئاسية لإنقاذ الرياضة المصرية.. الرئيس يوجه بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية المشاركة بجميع المسابقات بأولمبياد باريس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطاً بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أزمة نقص الأدوية فى طريقها للزوال، موضحا أن هناك 133 مليون عبوة دواء أنتجت من أغسطس الماضى لتغطية احتياجات السوق المحلى ، مؤكدا أن هيئة الدواء مستقلة وتتبع المعايير العالمية ومنظمة الصحة العالمية. قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على أن تقسيم السودان "خط أحمر لا يمكن القبول به"، محذراً من أن "عمليات القتل المستمرة في غزة عنصر دافع لعمليات التصعيد بالمنطقة". وزير الخارجية: مصر قادرة على الدفاع عن أمنها المائى فى قضية سد النهضة مدبولى: تصدير أدوية بمليار دولار العام الماضي ونتوقع الارتفاع لـ1.5 مليار العام الحالي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، تعليقا على وجود حالات نزلات معوية فى أسوان، إن التقرير النهائى سيصدر خلال 48 ساعة. وزير الصحة: إعلان التقرير النهائى لأسباب النزلات المعوية بأسوان خلال 48 ساعة

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أصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التى قام بتشكيلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التى تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوى الكفاءة .

شهد اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد حضور مرتفع للطلاب والفصول الدراسية مكتملة بالاعداد الطلابية، كما حرصت المدارس على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

يواصل سعر الذهب في مصر الارتفاع في تعاملات اليوم السبت، على خلفية صعود كبير في سعر الذهب العالمي هذا الأسبوع، لتسجل جميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر ارتفاعات كبيرة، وفي السياق التالي نرصد تطور سعر الذهب في مصر. عيار 24 يسجل 4046 جنيها.

عيار 21 يسجل 3540 جنيها.

عيار 18 يسجل 3034 جنيها.

عيار 14 يسجل 2360 جنيها.

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تسلم رابطة الأندية المحترفة درع الدوري للموسم الماضي للنادي الأهلي مساء اليوم، السبت، بعد مواجهة جورماهيا الكينى في دوري أبطال أفريقيا.

محافظ القاهرة يحظر هدم القصور والفيلات أيا كان طابعها دون العرض عليهحضور مرتفع للطلاب بالعام الدراسي الجديد والفصول مكتملةسعر الذهب فى مصر يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 3540 جنيهًارابطة الأندية تسلم درع الدوري للأهلى في احتفالية كبرى الليلة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد 22 سبتمبر 2024، أول أيام فصل الخريف، طقس حار رطب نهار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطبًا ليلًا، مؤكدة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

طقس أول أيام الخريف.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 والصغرى 23