شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: علاقاتنا بمصر تشهد قفزة كبيرة إلى الأمام والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد قفزة إلى الأمام، واستمرت هذه الجهود على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث كانت هناك العديد من المشاورات والاجتماعات والمناقشات حول الموضوعات، والقضايا التي تهم الجانبين، مثل البيئة والمياه والطاقة والهجرة والأمن والعديد من المجالات المهمة.

وأضاف "برجر"، خلال لقاء الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، "الآن نشارك وننخرط في نقاشات ونتفق على بعض الأمور والوثائق التي تختص بالطاقة، وكذلك على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين حول الطاقة المتجددة والهيدروجين في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين حيث توصلنا إلى اتفاف بشأن المياه وهو موضوع مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي ومصر".

وتابع: "مؤخرا كانت مفوضية الشؤون الداخلية هنا أنهت اجتماعها مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في بيان صحفي بشأن الهجرة والتنقل لذا يمكن أن نرى أن هناك الكثير من الموضوعات قيد المناقشة، لكن الموضوع الأكثر أهمية هو الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيسة فون دير لاين في مارس من هذا العام، والتي تتألف من 6 فصول، ونعمل الآن على هذه الفصول".