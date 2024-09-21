شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم رؤى حول التحديات العالمية.. أهداف مشاركة منتدى شباب العالم فى "قمة المستقبل" بنيويورك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل جزءًا من جهوده المستمرة لتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات العالمية الكبرى بما يشمل الأمن والسلام الدوليين، التنمية المستدامة، والتحول الرقمي. كما تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة.

توفر القمة للشباب منصة فريدة للتفاعل مع قادة العالم، حيث تتيح لهم فرصة المشاركة في صياغة السياسات الدولية والتعبير عن رؤاهم حول القضايا الملحة. وتُعد هذه المشاركة خطوة محورية في مسيرة المنتدى، حيث تبرز التزامه بتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار على الساحة العالمية.



وفي هذا الإنفوجراف نرصد أهداف مشاركة منتدى شباب العالم فى "قمة المستقبل" بنيويورك.

يشارك منتدى شباب العالم اليوم، في قمة المستقبل التي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

يشكل حصول منتدى شباب العالم على الاعتماد الخاص للمشاركة في القمة فرصة مهمة لتقديم رؤى الشباب حول التحديات العالمية، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً

تؤكد هذه المشاركة على أهمية وجود الشباب في المناقشات العالمية المتعلقة بالتحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم

من خلال هذه الخطوة، يعزز المنتدى دعمه لأهداف الأمم المتحدة التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في معالجة القضايا الدولية

تتيح هذه المشاركة للشباب فرصة نادرة للتفاعل المباشر مع صناع القرار العالميين مما يعزز من تأثيرهم في النقاشات الدولية