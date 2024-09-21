شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: إعلان التقرير النهائى لأسباب النزلات المعوية بأسوان خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، تعليقا على وجود حالات نزلات معوية فى أسوان، إن التقرير النهائى سيصدر خلال 48 ساعة.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن معظم الحالات كانت فى منطقتين بأسوان وأغلبها نزلات معوية حادة، موضحا أن إجمالى الحالات التى استقبلتها المستشفى 128 حالة تم خروج 22 حالة منهم.

وقال إن هناك عده محاور يتم العمل عليها لمعرفة سبب ظهور حالات النزلات المعوية، وتم تحليل عينات المياه وزيارة منازل أهالى المصابين لمعرفة سبب هذا الأمر .

وأشار إلى أنه جارى فحص الشبكات الداخلية للمنازل التى ظهرت بها الحالات.



المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء



كلمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفى



كلمة رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى خلال جول المصانع