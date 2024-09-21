شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: تصدير أدوية بمليار دولار العام الماضي ونتوقع الارتفاع لـ1.5 مليار العام الحالي والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أن أزمة نقص الأدوية فى طريقها للزوال، موضحا أن هناك 133 مليون عبوة دواء أنتجت من أغسطس الماضى لتغطية احتياجات السوق المحلى ، مؤكدا أن هيئة الدواء مستقلة وتتبع المعايير العالمية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح انه زار عدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر ، مؤكدا أن صناعة الدواء فى مصر تاريخية وعملاقة وتم إنشاء 15 مصنعا جديدا خلال الثلاث السنوات الماضية وهناك 120 مصنعا متواجدا للتجميل.

وقال إنه تصدير أدوية بمليار دولار في السنة المالية الماضية ونتوقع أن ترتفع إلى 1.5 مليار خلال العام الحالي.

وتابع فى تصريحات صحفية، أن هناك 4 مصانع جديدة لانتاج المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء، قائلا" من كل 100 علبة دواء يتم صناعة 91 منهم فى مصر".



وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة بعددٍ من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد رئيس الوزراء أن جولة اليوم تستهدف عدة مصانع في قطاع الأدوية، وذلك في إطار اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع الحيوي، لكونه يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية وسد النواقص، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات بشكل مؤثر.

واستهل رئيس الوزراء جولته اليوم بزيارة مصنع "أكديما انترناشيونال" التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، حيث قام بتفقد خطوط الانتاج بالمصنع، والمعامل، ومناطق التغليف والتعبئة، مصحوباً بشرح من الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، والدكتور فتحي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما انترناشوينال" العضو المنتدب التنفيذي.