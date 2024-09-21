شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: 133 مليون عبوة دواء تم إنتاجها منذ أغسطس الماضى لتغطية حاجة السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أن أزمة نقص الأدوية فى طريقها للزوال، موضحا أن هناك 133 مليون عبوة دواء أنتجت من أغسطس الماضى لتغطية احتياجات السوق المحلى.

وأوضح أنه زار عدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا أن صناعة الدواء فى مصر تاريخية وعملاقة وتم إنشاء 15 مصنعا جديدا خلال الثلاث السنوات الماضية وهناك 120 مصنعا متواجدا للتجميل.



وتابع فى تصريحات صحفية، أن هناك 4 مصانع جديدة لإنتاج المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء، قائلا: "من كل 100 علبة دواء يتم صناعة 91 منها فى مصر".



وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة بعددٍ من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد رئيس الوزراء أن جولة اليوم تستهدف عدة مصانع في قطاع الأدوية، وذلك في إطار اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع الحيوي، لكونه يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية وسد النواقص، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات بشكل مؤثر.

واستهل رئيس الوزراء جولته اليوم بزيارة مصنع "أكديما انترناشيونال" التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، حيث قام بتفقد خطوط الانتاج بالمصنع، والمعامل، ومناطق التغليف والتعبئة، مصحوباً بشرح من الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، والدكتور فتحي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما انترناشونال" العضو المنتدب التنفيذي.



أكديما انترناشيونال يستقبل رئيس-الوزراء



أكديما انترناشيونال



العمال فى مصنع أكديما انترناشيونال



العمل داخل مصنع أكديما انترناشيونال



تفقد رئيس الوزراء عدد من مصانع الأدوية المهمة



تفقد-الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه لخطوط الإنتاج ومنطقة التغليف والتعبئة في المصنع



جانب من الزيارة



خطوط الإنتاج فى المصنع