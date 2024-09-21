شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: حالات النزلات المعوية فى أسوان جاءت من منطقتين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، تعليقا على وجود حالات نزلات معوية فى أسوان، إن التقرير النهائى سيصدر خلال 48 ساعة.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن معظم الحالات كانت فى منطقتين بأسوان وأغلبها نزلات معوية حادة، موضحا أن اجمالى الحالات التى استقبلتها المستشفى 128 حالة تم خروج 122 حالة منهم.