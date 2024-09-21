شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: من كل 100 علبة دواء يتم صناعة 91 منها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه زار عدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا أن صناعة الدواء فى مصر تاريخية وعملاقة وتم إنشاء 15 مصنعا جديدا خلال الثلاث السنوات الماضية، وهناك 120 مصنع متواجد للتجميل.

وتابع فى تصريحات صحفية، أن هناك 4 مصانع جديدة لانتاج المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء، قائلا: "من كل 100 علبة دواء يتم صناعة 91 منها فى مصر".

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة بعددٍ من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد رئيس الوزراء أن جولة اليوم تستهدف عدة مصانع في قطاع الأدوية، وذلك في إطار اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع الحيوي، لكونه يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية وسد النواقص، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات بشكل مؤثر.

واستهل رئيس الوزراء جولته اليوم بزيارة مصنع "أكديما انترناشيونال" التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، حيث قام بتفقد خطوط الانتاج بالمصنع، والمعامل، ومناطق التغليف والتعبئة، مصحوباً بشرح من الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، والدكتور فتحي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما انترناشوينال" العضو المنتدب التنفيذي.