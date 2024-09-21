شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات يبدأ المسح الشامل لـ6 قرى بمرسى مطروح والسويس وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، عن بدء المسح الشامل لـ 6 قرى؛ وهي: شماس والقطراني بقسم سيدى براني بمحافظة مرسى مطروح، ومدينة السخنة بقسم عتاقة وشياخة قسم خامس بقسم الجناين بمحافظة السويس، وقرية فيران بقسم أبو رديس وقرية منحر الناقة بقسم ثاني شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء؛ لتقديم الدعم اللازم للقرى الأكثر احتياجًا، وفقًا للخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» لعام 2024م.

كشف «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم السبت، أن نسبة الفقر بقرية القطراني تصل إلى 75.2% ويصل عدد الأُسَر التي سيتم بحثها 61 أُسْرَة، بينها 46 أسرة فقيرة، كما أن نسبة الفقر بقرية شماس تصل إلى 74.4% ويصل عدد الأُسَر التي يتم بحثها 700 أُسْرة بينها 521 أُسْرَة فقيرة، ووصلت نسبة الفقر بمدينة السخنة إلى 49.9% ويصل عدد الأُسَر التي سيتم بحثها 85 أُسْرة، بينها 42 أُسْرَة فقيرة، وأن نسبة الفقر بشياخة قسم خامس بقسم الجناين بالسويس تصل إلى 45% ويصل عدد الأُسَر التي سيتم بحثها 90 أسرة، كما سيتم بحث ما يقرب من 100 أسرة بقرية فيران بقسم أبو رديس، فضلًا عن 14 أُسْرَة أخرى بقرية منحر الناقة بقسم ثاني شرم الشيخ بجنوب سيناء.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات»، أن الخطة التنموية تسهم بصورة كبيرة في تقديم أفضل خدمة للمستحقين، بتلبية احتياجاتهم، عن طريق تنفيذ البرامج التنموية للبيت، مثل: الإسكان ووصلات المياه، والبنية التحتية، والدعم النقدي الشهري، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى غير القادرين.



يستهدف «بيت الزكاة والصدقات» تقديم أفضل خدمة للأُسَر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا، عن طريق توفير الاحتياجات الأساسية لتلك القرى عقب انتهاء المسح الشامل لها، فضلًا عن التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراده، وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر.



