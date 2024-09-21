شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان ضمن مبادرة بداية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الانسان"، وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتنظيم ندوات توعية باضرار الإدمان ومخاطر الختان ونشر التوعية الالكترونية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل ووزارة الاوقاف والازهر الشريف والكنيسة.

وفي اليوم الأول تم عقد عشرين ندوة عن اضرار الإدمان بمقار محاكم جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة وشمال الجيزة وشرق الإسكندرية وغرب طنطا وجنوب بنهاو شبين الكوم وجنوب المنصورة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعلية وبورسعيد وبني سويف، والمنيا وشمال أسيوط وسوهاج وقنا والفيوم واسوان وسوهاج الابتدائية، وحاضر في هذه الندوات متخصصين من قطاع الطب الشرعي والأوقاف والازهر الشريف والكنيسة.

وبلغ عدد الحاضرين فيها1469 مواطناً من القضاة وموظفي وزارة العدل والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وشباب الجامعات وطلبة المدارس والتعليم الفني والكنيسة المصرية.



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان



العدل تنظم ندوات لمحاربة الإدمان