شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات سبتمبر 2024 لمن تخلفوا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على استمرار صرف معاشات سبتمبر 2024 لمن تخلفوا عن الموعد مع تذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش.

على جانب آخر، حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على إتاحة نظام "المعاش الإضافي"، ليتيح الفرصة لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يكون له معاش إضافى بجانب معاشه الأساسي، وجاء إقرار "المعاش الإضافي"، فى القانون، نظرًا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، والرغبةً في تقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم.