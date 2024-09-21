شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء القاهرة تعلن المشاركة في المبادرة الرئاسية بداية وتدعو لترسيخ مفهوم التكافل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ، بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية – بداية جديدة لبناء الإنسان، والتى تم إطلاقها الثلاثاء الماضى.

وقالت نقيب أطباء القاهرة ، إن المبادرة تشكل نواه جديدة لتكامل الخدمات التى يحصل عليها المواطن ، بما يخفف من أعباء الانتظار والتكاليف ، كما تشكل تصحيح للمسار فى كثير من الخدمات اللى كانت تعانى من تكدس أو طابور انتظار ، وخاصة فى قطاع حيوي وهام مثل قطاع الصحة وقوائم انتظار العمليات.

وتابعت غالب، أن النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني معنية فى الأساس ببناء الإنسان والدفاع عن مصالحه ، الأمر الذى يجعلنا فى الصفوف الأولي للمشاركة ودعم وتشجيع هذه المبادرة على مختلف الأصعدة والمستويات .

وأعلنت نقيب أطباء القاهرة عن تسخير كافة إمكانيات النقابة ، للمشاركة بفاعلية من خلال رفع الوعي الصحي ومحو الأمية الصحية لتلاميذ المدارس و طلاب الجامعات فى نطاق محافظة القاهرة ، وتسيير قوافل تطوعية فى المناطق الأكثر إحتياجا لاجراء الفحوصات الطبية مجانا ، ويجرى الاتفاق مع بعض شركات الأدوية العالمية لإجراء الكشف المبكر على سرطان البروستاتا وسرطان الثدى .

واختتمت غالب، نثمن كل جهود الدولة للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وندعو كل النقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلى والمدنى للتفاعل والمشاركة كل على قد استطاعته ، وصولا إلى مجتمع متماسك ومتكافل يستطيع أن تحديات الحياة وغلاء المعيشة.



