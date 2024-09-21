شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة ‫الزراعة تطلق الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور ممتاز شاهين - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة فى جميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وقال" شاهين" أن هذه الحملة تأتى فى اطار سعى الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحى و أمن للمواطن المصرى و تحقيق الأمن الغذائى ضمن توجه الدولة المصرية فى دعم التنمية المستدامة و بناءاً على تعليمات علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة مضيفا بأن الحملة التى انطلقت اليوم هى احدى الحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض السيادية و الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية وتؤثر على انتاجيتها و تشمل الاغنام و الماعز وتم توفير كافة اللقاحات المطلوبة و الاجراءات والتجهيزات لبدء انجاز اعمال حملة التحصين بنجاح و دعم مستمر من القيادة التنفيذية ويوجد غرفة مجهزة لمتابعة أعمال التحصين على مستوى الجمهورية لتذليل اى معوقات تواجههم ويصاحب الحملة القومية ندوات ارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين

واوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التى تعرض لها والتحصينات التى تلقاها.