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رئاسة الجمهورية: مراجعة قانونية لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

السبت، 21 سبتمبر 2024 01:16 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024.

كما وجه الرئيس بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية لتطوير أداء المنظومة الرياضية في ضوء نتائج التقرير.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجراءات التي قررها الرئيس السيسي تتضمن إجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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