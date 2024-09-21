شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق العام الدراسى فى عدد من المحافظات وحضور كامل للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها حضور مرتفع للطلاب فى الأول من بدء العام الدراسي الجديد وسط حرص المدارس على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، 4 مصانع أدوية، بمدينة 6 أكتوبر. وزارة العمل تعلن عن 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتفقد 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر

شهد اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد حضور مرتفع للطلاب والفصول الدراسية مكتملة بالاعداد الطلابية، كما حرصت المدارس على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

يواصل سعر الذهب في مصر الارتفاع في تعاملات اليوم السبت، على خلفية صعود كبير في سعر الذهب العالمي هذا الأسبوع، لتسجل جميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر ارتفاعات كبيرة، وفي السياق التالي نرصد تطور سعر الذهب في مصر. عيار 24 يسجل 4046 جنيها.

عيار 21 يسجل 3540 جنيها.

عيار 18 يسجل 3034 جنيها.

عيار 14 يسجل 2360 جنيها.

الجنيه الذهب 28320 جنيها. 31 شهيدا و68 مصابا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان 31 شهيدا و68 مصابا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان

تسلم رابطة الأندية المحترفة درع الدوري للموسم الماضي للنادي الأهلي مساء اليوم، السبت، بعد مواجهة جورماهيا الكينى في دوري أبطال أفريقيا.

حضور مرتفع للطلاب بالعام الدراسي الجديد والفصول مكتملة.. صورسعر الذهب فى مصر يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 3540 جنيهًارابطة الأندية تسلم درع الدوري للأهلى في احتفالية كبرى الليلة