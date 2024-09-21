شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 26 سبتمبر 2024، موضحة أن أغلب الأنحاء تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

وأشارت نشرة التنبؤات الجوية الأخيرة الصادرة عن الهيئة، إلى أن الأجواء يسودها من اليوم السبت 21 سبتمبر إلى الخميس 26 سبتمبر، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وتتوقع الهيئة أن تشهد هذه الفترة شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترت متقطعة.

وقالت إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الأحد 22 سبتمبر على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين 23 سبتمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.