شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الأفريقى للكبد: دعم الرئيس السيسي سبب نجاح مصر فى القضاء على فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وحيد دوس أستاذ الكبد بجامعة القاهرة رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال مؤتمر الجمعية الأفريقية لأمراض الكبد المنعقد حاليا بالقاهرة، إن المؤتمر ناقش عدة

موضوعات متعلقة بالكبد وأورام الكبد واستعراض التجربة المصرية لعلاج فيروس سى.

وقال إنه تم إلقاء محاضرة عن التجربة المصرية فى القضاء على فيروس سى فى مصر، مضيفا، إننا عالجنا 5 ملايين مصاب بفيروس سى، موضحا أن هناك برنامجا لمساعدة الدول الأفريقية لعلاج المصابين فى القارة الأفريقية من تشاد وأثيوبيا وتنزانيا والكاميرون، وسيتم تطبيق التجربة المصرية فى علاج المرضى، حيث إن العلاج سهل وبسيط ويتم منح العلاج مجانا للأفارقة.

وأشار إلى أن هناك 10 ملايين مصاب بفيروس سى فى أفريقيا والعلاج أصبح سهل، وغير مكلف مضيفا أنه من غير المعقول عدم علاج المصابين رغم توافر العلاج وبأسعار رخصية والذى يؤدى فى النهاية إلى الاصابة بالتليف والفشل الكبد أو سرطان الكبد.

وقال، إن دعم القيادة السياسية والرئيس السيسى للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة كان السبب فى القضاء على فيروس سى فى مصر.



وأشار إلى أن علاج فيروس سى فى أسبانيا يكلف 20 ألف يورو، بينما العلاج فى مصر يتكلف 1500 جنية أى هناك فرق كبير فى الأسعار، موضحا إن أى شخص مصاب بفيروس سى يمكنه الحصول على أدوية فيرس سى مجانا من معهد الكبد القومى، ومراكز علاج الفيروسات الكبدية.

وأوضح، إن هناك عدد من المصابين بـ سرطان الكبد نتيجة الاصابة بالتليف الكبدى فإذا عالج فيروس سي هناك برنامج للمتابعة كل 6 أشهر لمعرفة مدى الاصابة بالتليف الكبدى، مشيرا إلى أن المبادرات الرئاسية كانت وراء التخلص من فيروس سي فى مصر ونشكر القيادة السياسية على هذا الدعم.



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