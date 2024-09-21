شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء فى قصف مخازن وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الوهاب الجندىالسبت، 21 سبتمبر 2024 12:27 م
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 5 من العاملين بالوزارة وإصابة آخرين، نتيجة استهداف مخازن الوزارة بمنطقة مصبح جنوب قطاع غزة قبل قليل، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت في بيان، اليوم السبت، إن "طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول لانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى، مناشدة جميع المؤسسات الاممية والجهات المعنية للتدخل من أجل حماية وإنقاذ الجرحى من المكان.
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