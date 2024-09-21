شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل.. انخفاض على أغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مرام محمدالسبت، 21 سبتمبر 2024 12:25 م
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 26 سبتمبر 2024، موضحة أن أغلب الأنحاء تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة في الظل حتى الثلاثاء المقبل:السبت 21 سبتمبر
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة.
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة.
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة.
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