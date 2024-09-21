شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا قوات الاحتلال فى موقع "جل العلام" بقذائف ‏المدفعية والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب الله اللبناني إننا استهدفنا قوات الاحتلال في موقع "جل العلام" بقذائف ‏المدفعية وحققنا إصابات مباشرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.