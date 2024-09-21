شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا قوات الاحتلال فى موقع "جل العلام" بقذائف المدفعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 21 سبتمبر 2024 12:16 م
قال حزب الله اللبناني إننا استهدفنا قوات الاحتلال في موقع "جل العلام" بقذائف المدفعية وحققنا إصابات مباشرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز