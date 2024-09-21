شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم نودع فصل الصيف وغدا بداية الخريف رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، وذلك بعد أن بدأ الانقلاب الصيفى وفصل الصيف الخميس 20 يونيه 2024 واستمر 93 يوما و15 ساعة، ليبدأ فصل الخريف غدا الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة.

الحسابات الفلكية كشفت مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة، حيث بدأ فصل الصيف الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة لينتهى السبت 21 سبتمبر، وبعدها يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة .

وبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفى تبدأ حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه تدريجياً نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر ( الاعتدال الخريفى فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف بالنصف الشمالى والربيع فى النصف الجنوبي.

والوضع يجب أن يكون معكوساً لما هو عليه خلال الاعتدال الربيعي وتستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودى على سطح الأرض فى النقصان فيطول النهار ويقصر الليل فى نصف الكرة الشمالي، فى حين يحدث العكس فى نصف الكره الشمالي، حتى يصل ميل الشمس ( -۲۷ (۲۷)، حيث الانقلاب الشتوى من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدي، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس فى ٣٦٥,٢٥ يوم تقريباً.

وبذلك تكون ذروة الاعتدال الخريفي فلكيا فى هذا اليوم حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الارضية، علما بان الاعتدال الخريفى يكون فى نصف الكرة الشمالى يقابله الاعتدال الربيعى فى نصف الكرة الجنوبى، ثم يبدأ طول النهار فى النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن فى 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوى (ذروة الشتاء فلكيا)، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار .