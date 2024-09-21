شكرا لقرائتكم خبر عن "النيابات والمحاكم" بالإسكندرية ومطروح تُطلق مبادرة "دعم أوائل الثانوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة النقابية للعاملين بـ"نيابات ومحاكم الإسكندرية ومطروح" احتفالية ضخمة تحت رعاية وحضور النقيب العام كريم عبدالباقي، وهى الاحتفالية التى شهدت إطلاق مبادرة "دعم أوائل الثانوية" من أبناء العاملين، وكذلك الاحتفال بأوائل المراحل التعليمية المختلفة بحضور لفيف من القيادات العاملة بالنقابة العامة واعضاء فى مجلس الإدارة.



وفى بيان صحفي، قال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم ونيابات الإسكندرية الدكتور كريم منصور : تشرفنا بحضور النقيب العام كريم عبدالباقى ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة، وكانت مناسبة مثالية أن نعلن عن انطلاق مبادرة "دعم أوائل الثانوية" ونستهدف من خلالها تقديم كل صور الدعم الممكنة من النقابة واللجنة النقابية لأبناء العاملين، وذلك استمرارًا للدور الخدمى الذى تقوم به اللجنة النقابية تحت رعاية النقابة العامة، ومن صور الدعم الممكنة التى نعمل على تحقيقها بأرض الواقع تلقى شكاوى ومشكلات الزملاء والعمل على حلها وتقديم كل صور الدعم المعنوى والمادى للزميل بما ينعكس على بيئة العمل النقابى داخل العمل وبالتالى نحصل على افضل نتيجة من الموظف العامل داخل المحكمة أو النيابة.

واستكمل، الاحتفالية شهدت تكريم الاوائل من الصفوف الدراسية المختلفة مع تقديم شهادات تقدير ودروع، وعمل بعض الفقرات الاستعراضية للترفيه عن الطلبة والتلاميذ وخلق بيئة للنقاش المباشر بين اعضاء اللجنة النقابية والموظفين وبين النقيب العام والاستفسار عن كافة التساؤلات المطروحة من جانب الزملاء بخصوص المشروعات التى تتبناها النقابة فى الفترة الاخيرة.

من جانبه، أكد النقيب العام كريم عبدالباقي، على أهمية التزام كافة اللجان النقابية بالنهج الجديد الذى تسير عليه النقابة من خلال التفاعل المباشر مع اعضاء النقابة على مستوى المحاكم والنيابات، والتعرف عن قرب على مشكلات الاعضاء وتعريفهم بالدور المنوط بكل فرد من افراد اللجنة النقابية وتوزيع المهام بما يمثل دفعة لكل المشروعات الخدمية التى تقوم بها النقابة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اهمية التواصل بين القواعد النقابية وبين النقابة العامة بالقاهرة والعمل على تعظيم الخدمات المقدمة هى مهمة مشتركة بين جميع اعضاء مجلس الإدارة، مما يترتب عليه فى المستقبل نتائج ملموسة على ارض الواقع، وقد بدأنا مؤخرًا فى مشروع الرعاية الصحية الشامل وأصبح لدينا دليل خدمات متكامل والان نعمل على تدشين حزمة خدمات جديدة سوف يتم الاعلان عنها قريبًا.