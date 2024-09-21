شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تسلم الطلاب الكتب فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سلمت المدارس الرسمية طلابها الكتب الدراسية في أول يوم بالعام الدراسي الجديد، كما حرصت المدارس على استقبال طلاب الصف الأول الابتدائي وسط أجواء من البهجة والفرح، حيث تم إعداد الأنشطة التعليمية والترفيهية المناسبة لاستقبال هؤلاء الطلاب الجدد بكل حفاوة وترحيب، وأكدت المدارس على سعيها لغرس قيم المعرفة والعلم في عقول الطلاب منذ الخطوة الأولى من بدء العام الدراسي الجديد .



وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).

- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.

- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية

- مفيش تقنين الدروس الخصوصية ولن يكون هناك قرار بالترخيص للسناتر.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.



تسلم الطلاب الكتب فى أول يوم بالعام الدراسي