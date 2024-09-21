شكرا لقرائتكم خبر عن تفقد محطات الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة والتأكد من جاهزية معدات الصيانة للشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية بمحطات الصرف الصحى، وشهد اصطفاف معدات الصيانة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لفصل الشتاء، وذلك بحضور المهندس محمد محيي، نائب رئيس الجهاز لمحطات الصرف الصحي والمياه، ومسئولي الجهاز ومديرى المحطات.

وتفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، محطة صرف الصحي الشويفات ومحطة جنوب الأكاديمية - مركز المدينة، لمتابعة الحالة الفنية للمحطات، والتي تعتبر من أهم محطات الصرف بالمدينة، حيث تم ويجري رفع كفاءة منظومة محطات الصرف الصحي، ومنها الطلمبات، ومولدات الكهرباء، والأوناش داخل عنابر الطلمبات، لزيادة سرعة أعمال الصيانة والإصلاحات داخل العنابر.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جاهزية مولدات الطوارئ وجاهزية جميع الطلمبات ومنظومة الكهروميكانيك بالمحطة، وتم التنبيه على ضرورة الإسراع بالتوريدات المعتمدة سابقاً لتحقيق المرجو من منظومة الصرف الصحي، والمتابعة لجميع الأعمال بصفة مستمرة بالمحطة للـتأكد من إنجاز اللازم في موعده.

كما تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، اصطفاف معدات شركات الصيانة ومعدات الجهاز الخاصة بمنظومة " مياه الشرب والصرف الصحي والمياه المعالجة " العاملة بالمدينة، وذلك بحضور المهندس جمال فهمى، نائب رئيس الجهاز لشبكات المياه والصرف الصحي، والمهندس حسين قاسم، مدير عام إدارة الحركة، ومسئولي الشبكات، بهدف إجراء تجربة للمعدات على الطبيعة، والتأكد من صلاحية المعدات وكفاءتها، وكذا التأكد من مطابقة الأعداد للعقود.



