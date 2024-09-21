شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والأنشطة المخالفة بعدة مناطق بتلك المدن بالتعاون مع الشرطة المختصة، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتصدي لأي مخالفات بنائية بالمدن الجديدة.

وأسفرت حملات المتابعة والرصد بمدينة ٦ أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، رئيس جهازالمدينة، عن إيقاف أعمال وإزالة مخالفات بناء بـ ٩ وحدات لتحويلها إلى استوديوهات بالقطعة رقم ٥٧٧ بالحى الأول المجاورة الثالثة، ورفع عدد ٢ عداد كهرباء، بجانب إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية بالقطعة رقم ١٦ مركز خدمات الحيين الخامس والسادس " مول أجياد".

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن الإزالات تمت تحت إشراف المهندس أحمد نمور، نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد عبدالناصر، معاون رئيس الجهاز، وبحضور وائل غازي، مدير الإزالات ورجال أمن الجهاز والأحياء والنظافة.

وفي السياق ذاته، نفذت الإدارات المعنية بجهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندسة مروة حسين أمين، رئيس الجهاز، وبالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، حملات متواصلة لمتابعة ورصد المخالفات بالمدينة، أسفرت عن إزالة أعمدة مخالفة بالقطعة رقم ١٦٣بالحي ٩ مجاورة ١، وإزالة أعمدة مخالفة " نجارة وحدادة " بالقطعة رقم 206 بالحي الـ16، وإزالة غرف من الخشب فوق روف متصالح عليه قطعة ٧٩ بالحي ٧ مجاورة 2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما واصل جهاز مدينة العبور، برئاسة المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، حملاته اليومية بمختلف أحياء المدينة، التي أسفرت عن رصد مخالفات بنائية ببعض القطع السكنية المخالفة، وتم تنفيذ إزالات فورية بالقطع ١ بلوك ١٨٠١٩ الحي التاسع، والقطعة ٢٧ بلوك ١٩٠٣٤، والقطعة ١٢ بلوك ١٩٠١٤ بالحي الرابع.

وطالب مسئولو أجهزة المدن، السكان بالالتزام بالضوابط المتبعة بالشروط البنائية في المدن الجديدة، وعدم الشروع في مخالفات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، مؤكدين مواصلة تنفيذ الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري لها.