شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب المصري، فى تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وأن التقديم عليها من اليوم، على رابط خاص، بالموقع الرسمى للوزارة.

وقال الوزير فى تصريحات، أن الزيارة التى قام بها نهاية الشهر الماضى "أغسطس 2024"، إلى "المشروع "، ولقائه مع ممثلى الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة.

وأكد الوزير أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل جهودها لتوفير فرص عمل، فى إطار المشاركة فى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وبحسب بيان صحفى تتوفر هذه الفرص بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، التى تحتاج إلى 2300 حداد مسلح، و900 عامل خرسانة، و700 لحام، و500 عامل تركيب أنظمة تهوية، و1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة، و500 كهربائي.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أنه يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمى www.manpower.gov.eg ، ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط :https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index ،وقالت أن المميزات،والشروط،والأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الفرص هي:

-1شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها ، ويشترط خبرة سنة.

-2استمارة الفحص الطبى "111" .

-3تتراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه طبقا للمهنة والخبرة.

-4العمل 8 ساعات يوميا، إضافة إلى ساعة إضافى ،وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين .

-5العمل 6 أيام أسبوعياً .

-6توفير سكن ،ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

3 -7وجبات كل يوم .