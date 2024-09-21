شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة‫ الزراعة: 6.4 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 18 سبتمبر الجاري، حيث تجاوزت 6.4 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من 529 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

و بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و201 ألف 620 طن، بالإضافة إلى تصدير 965 ألف 796 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 261 ألف و580 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 192 ألف و925 طن، واحتل العنب، على المركز الخامس بإجمالي 175 ألف و61 طن، واحتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 121 ألف و194 طن، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 75 ألف و 937 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 39 الف و280 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز التاسع بإجمالي 37 الف و137 طن، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 23 الف و401 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 الف و 295 طن، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 11 الف و 308 طن.