شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مرتفع للطلاب بالعام الدراسي الجديد والفصول مكتملة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد حضور مرتفع للطلاب والفصول الدراسية مكتملة بالاعداد الطلابية، كما حرصت المدارس على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب،أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).

- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.

- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية

- مفيش تقنين الدروس الخصوصية ولن يكون هناك قرار بالترخيص للسناتر.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.



استقبال الطلاب



الطلاب اول يوم دراسة



الفصول الدراسية مكتملة بالاعداد الطلابية



انتظام الدراسة



أول أيام انطلاق الفصل الدراسي الأول



اول يوم دراسة



بدء الفصل الدراسى الاول



بداية عام دراسى جديد



حضور الطلاب



حضور كامل للطلاب



طابور الصباح



طلاب المدارس



عام دراسى جديد



فصل دراسى