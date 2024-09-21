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رئيس الوزراء يتفقد اليوم 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

السبت، 21 سبتمبر 2024 09:16 ص

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، 4 مصانع أدوية، بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح الأربعاء الماضى، المجمع الصناعي الأول لشركة "بيكو"(Beko) ، التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، الذي يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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