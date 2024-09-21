شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد اليوم 4 مصانع أدوية بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالسبت، 21 سبتمبر 2024 09:16 ص
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، 4 مصانع أدوية، بمدينة 6 أكتوبر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح الأربعاء الماضى، المجمع الصناعي الأول لشركة "بيكو"(Beko) ، التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، الذي يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
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