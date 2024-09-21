شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشهد احتفال نادي القضاة بالمولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف احتفال نادي القضاة بالمولد النبوي الشريف، وكان في استقبال وزير الأوقاف المستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيس نادي قضاة مصر.

حضر الاحتفال كل من: المستشار محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي قضاة مصر، والمستشار حازم أبو سديرة أمين صندوق نادي قضاة مصر، والمستشار محمود حلمي الشريف مساعد وزير العدل، والمستشار عزت خميس، و السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور.

وفي كلمته هنأ وزير الأوقاف المستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيس نادي قضاة مصر وكافة قضاة مصر بالمولد النبوي الشريف.

وأضاف وزير الأوقاف : إذا كانت المنح الإلهية تزاحمت على سيدنا يحيى (عليه السلام) فعظم الله يوم مولده، وتزاحمت على سيدنا عيسى (عليه السلام) فعظم الله يوم مولده، فكيف بطوفان العطايا الذي تزاحم على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).

وفي ختام الاحتفال أهدى المستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيس نادي قضاة مصر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف درع نادي قضاة مصر تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.