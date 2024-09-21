شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج "توم بيريلو" المبعوث الأمريكي للسودان اليوم الجمعة 20 سبتمبر، وذلك خلال زيارته الحالية لواشنطن.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن وزير الخارجية أكد محددات موقف مصر تجاه السودان، والذي يرتكز على دعم مؤسسات الدولة السودانية، مشدداً على حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ورفض التدخلات الخارجية.

واستعرض وزير الخارجية جهود مصر لحل الأزمة، ولاسيما استضافتها لقمة دول جوار السودان في يوليو ٢٠٢٣، ومؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في يوليو ٢٠٢٤، ومشاركتها الفعالة في مباحثات جنيف مؤخراً.

كما نوه الوزير عبد العاطي إلى استمرار مصر في فتح أبوابها أمام الأشقاء السودانيين الفارين من ويلات الحرب، مؤكداً على أهمية قيام جميع المانحين الدوليين بالاضطلاع بتعهداتهم تجاه دول الجوار السوداني المستقبلة للاجئين السودانيين.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير عبد العاطي حرص على التأكيد على تكثيف مصر جهودها لتذليل الصعوبات أمام انتقال شاحنات المساعدات عبر المعابر التي تربطها بالسودان.